CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

500 - 1000 Nhân viên
Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới (NMS) là thành viên của Tập đoàn Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom Corporation – HTC) hoạt động trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, từ một Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng nhỏ gồm gần 50 nhân viên, NMS đã từng bước phát triển với 3 Trung tâm cung cấp Dịch vụ chăm sóc & hỗ trợ khách hàng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội & Hồ Chí Minh với đội ngũ nhân sự lên đến gần 400 nhân viên, cơ sở hạ tầng viễn thông đã được thiết lập trên phạm vi toàn quốc. GIÁ TRỊ CỐT LÕI Trung thực: Lấy trung thực là giá trị cốt lõi trong phát triển doanh nghiệp, chúng tôi xác định xây dựng niềm tin nơi khách hàng mới chính là mục tiêu bền vững cần hướng tới.

Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 28/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025

Vĩnh Phúc Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 15/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

