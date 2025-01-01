Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG & PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ LIFE VISION được sáng lập bởi những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành truyền thông và tổ chức sự kiện. Chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp mang đến cho Quý khách hàng những giải pháp sáng tạo, phục vụ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực ngành nghề. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa bản lĩnh của các chuyên gia lâu năm và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ chính là chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới, đưa thương hiệu và thông điệp của khách hàng đến gần hơn với công chúng. Với khát vọng Đam mê – Chinh phục – Dẫn đầu, luôn cập nhật những công nghệ mới nhất, đón đầu xu thế của thời đại, LIFEVISION không chỉ tổ chức sự kiện và cung cấp các giải pháp truyền thông, mà chúng tôi còn tạo ra trải nghiệm, đánh thức mọi giác quan và mang lại giá trị thực sự cho thương hiệu của khách hàng, đối tác.

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

