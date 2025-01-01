Công ty Cổ phần Truyền thông và Tư vấn Đào tạo BOL Việt Nam là đơn vị đối tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục: - Tuyển sinh chương trình cử nhân trực tuyến Elearning - Chăm sóc sức khỏe chủ động - Chứng chỉ Vstep Website tham khảo: https://tuyensinhonline.edu.vn/ Công ty Cổ phần Truyền thông và Tư vấn Đào tạo BOL Việt Nam là đơn vị đối tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục: - Tuyển sinh chương trình cử nhân trực tuyến Elearning - Chăm sóc sức khỏe chủ động - Chứng chỉ Vstep Website tham khảo: https://tuyensinhonline.edu.vn/
Hạn nộp: 15/09/2025