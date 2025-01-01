Giới thiệu Công ty cổ phần Vietsoftpro

Công ty cổ phần giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt (VIETSOFTPRO) được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực CNTT và truyền thông. VIETSOFTPRO nghiên cứu, phát triển các công nghệ mũi nhọn làm nền tảng cho sự phát triển. Sản phẩm, giải pháp do VIETSOFTPRO làm chủ và phát triển luôn mang tính tiên phong, đón đầu giai đoạn bùng nổ của thương mại điện tử và sự phát triển ngành cung cấp nội dung số tại việt nam. Dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của VIETSOFTPRO là trong cuộc thi nhân tài đất việt năm 2007, sản phẩm tìm kiếm trực tuyến của VIETSOFTPRO đã vinh dự đạt giải "chắp cánh tài năng", đầu năm 2008, VIETSOFTPRO tham gia vào chương trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao của bộ Khoa học & Công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Năm 2009, sản phẩm tìm kiếm thông tin trực tuyến thế hệ mới do VIETSOFTPRO phát triển tự hào khi là một trong hai đề tài trong lĩnh vực cntt trong nước được chọn theo chương trình phát triển khoa học công nghệ của bộ Khoa học & Công nghệ.