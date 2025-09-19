Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Villa 226/3D, đường Lý Chính Thắng, phường 9, Q 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng.

Lập chiến lược, triển khai, giám sát các dự án sắp, đã và đang thực hiện của công ty.

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, dự án của công ty để giới thiệu sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Phối hợp với đội Dự án, các bộ phận, phòng ban liên quan để phục vụ công tác triển khai dự án.

Lập kế hoạch bán hàng, triển khai các chiến dịch marketing, tham gia các sự kiện, hội thảo để quảng bá sản phẩm.

Quản lý khách hàng: Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tham mưu cho BGĐ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dự án, để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm đi làm từ 3 năm

Ưu tiên ứng viên từng làm các vị trí cấp quản lý

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết hoặc đã làm qua các mảng liên quan tới văn hóa, du lịch, truyền thông, sự kiện

3. Quyền lợi

Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng theo kinh nghiệm.

Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng dự án, thưởng giới thiệu nhân sự…

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Hàng năm tổ chức du lịch, teambuilding, các hoạt động kết nối nhân viên hàng tháng,

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin