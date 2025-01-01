Giới thiệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN XHOME thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2013. Trải qua gần 10 năm hoạt động XHOME đã có những bước tiến mạnh mẽ, vươn mình trở thành công ty Thiết kế & Thi công nội thất, Kiến trúc có quy mô và thị phần khách hang lớn nhất cả nước với hệ thống Showroom & 17 chi nhánh tại khắp các thành phố lớn: Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hoá, Vinh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Huế, Kiên Giang… Số lượng nhân sự trên hệ thống XHOME tính đến năm 2023 là hơn 600 nhân sự chất lượng cao, trong đó có đến hơn 300 Kiến trúc sư, hơn 300 Kỹ sư, Cử nhân. XHOME có đội ngũ phát triển sản phẩm độc lập, quy trình triển khai chuyên nghiệp, có cơ sở sản xuất quy mô và hàng trăm đơn vị đối tác liên kết. Bằng sản phẩm và dịch vụ của mình, XHOME đã tạo ra việc làm cho hàng nghìn lao động phổ thông mỗi năm.