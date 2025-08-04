Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Có hiểu biết về các vật liệu nội thất cao cấp, kĩ năng tư vấn, diễn họa tốt là một lợi thế

Lên ý tưởng, phối cảnh 3D nội thất các công trình nhà lô, nhà phố, chung cư cao cấp, biệt thự, villa,...

Có kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

Chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi.

Có nhận KTS mới ra trường , muốn học việc.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành TK kiến trúc các trường: Kiến trúc, Xây dựng…vv

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD,, 3D Max, Sketchup và các phần mềm khác phục vụ cho công việc

Có tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, chịu khó học hỏi nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc Có kinh nghiệm trong thiết kế nhà phố,…

Cơ hội cho các KTS mới ra trường được thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI: Thu nhập: 15 – 25 triệu

1. THỜI GIAN LÀM VIỆC

● Thời gian làm việc 7h/ngày (8h30-17h00, nghỉ trưa 1,5h)

● Thứ 7 làm buổi sáng (8h30-12h00)

2. NƠI BẠN TỰ DO SÁNG TẠO

● Môi trường làm việc năng động đề cao tính chủ động, sáng tạo

● Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

● Đồ uống tại khu vực pantry

● Trang bị ghế massage tại khu vực pantry phục vụ cho nhân sự giải lao, nghỉ ngơi

3. NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHO BẠN

● Tham gia BHXH

● Thưởng lương tháng 13

● Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty)

● Chế độ nghỉ phép (theo quy định của Luật Lao Động: 12 ngày phép/năm)

● Chế độ sinh nhật

● Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh con..

● Các chế độ khác

4. CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

● Cơ hội thăng tiến và nhiều cơ hội nghề nghiệp liên phòng ban

● Review lương 2 lần/năm

● Tham gia đào tạo chuyên môn định kỳ 1 lần/tháng

5. LÀM HẾT SỨC- CHƠI HẾT MÌNH

● Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty

● Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV hàng tháng

● Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi…

● Giải bóng đá thường niên

● Chương trình phát thanh truyền thông nội bộ

● Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin