Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI

DQ Agri là một tập đoàn lâu đời với kinh nghiệm sâu rộng trong sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp. Với nền tảng vững chắc và những thành tựu đáng kể đạt được sau nhiều năm tham gia vào ngành, DQ Agri tự tin vào vị thế của mình như một thương hiệu đáng tin cậy với khả năng phát triển một hệ sinh thái bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. CÔNG TY BỐI CẢNH DQ Agri được thành lập với tầm nhìn tạo ra một hệ sinh thái bền vững để thúc đẩy các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Được xây dựng dựa trên kinh nghiệm trước đây trong sản xuất và xuất khẩu, tập đoàn liên tục mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược với hàng trăm doanh nghiệp và thị trường quốc tế. Nền tảng vững chắc này và sự tận tâm cho tăng trưởng củng cố vị thế của DQ Agri như một đối tác hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. SẢN PHẨM CHÍNH Sản phẩm cà phê, sản phẩm nước trái cây cô đặc, sản phẩm trái cây sấy khô...