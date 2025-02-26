Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Tm - Dv - Sx Nhựa Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Tm - Dv - Sx Nhựa Phát Đạt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 84/14 đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm kê hàng hoá trong kho
- Làm giấy tờ, hồ sơ xuất nhập kho
- Xuất hoá đơn trên hệ thống theo ngày
- Theo dõi công nợ, các khoản thu, chi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên
- Biết xuất hoá đơn
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm
Tại Công Ty TNHH Tm - Dv - Sx Nhựa Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tm - Dv - Sx Nhựa Phát Đạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
