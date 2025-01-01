Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Công Ty TNHH PoLi Đại Thắng xin chân thành cảm ơn đến quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trên chặn đường xây dựng thương hiệu POLI trong suốt thời gian qua. Hơn 17 năm thành lập và phát triển, POLI đã tìm ra hướng đi đúng đắn, chiến lược phát triển phù hợp với tình hình hiện nay. Hiện nay, chúng tôi không ngừng phát triển và tạo được uy tín với khách hàng trong việc cung cấp và sản xuất ở lĩnh vực cơ khí và chiếu sáng cho các công trình, dự án lớn trên toàn quốc. với thế mạnh về sản xuất đã có rất nhiều khách hàng và đối tác lớn góp phần thành công cho các dự án lớn. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng để đem đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng.

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Hạn nộp: 19/10/2025

Kiên Giang 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
227/31 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

