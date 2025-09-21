Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Ngày đăng tuyển: 21/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2025
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Đại lộ New An Thới, Phú Quốc, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quản lý Showroom đèn, hướng dẫn khách tham quan sản phẩm trưng bày (nếu có)
Kiểm kê, đối chiếu lại số lượng hàng hóa tồn kho và hàng nhập từng đợt
Hỗ trợ giao nhận hồ sơ, giấy tờ từ văn phòng
Kết hợp với bộ phận kế toán công ty để thống kê tình hình công nợ, thu hồi công nợ và quản lý tiền hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 22 – 35 tuổi
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Kế toán và các ngành tương đương
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn.
Ưu tiên ứng viên từng quản lý showroom, quản lý kho.
Sử dụng tốt Word, Excel
Có định hướng làm lâu dài ở An Thới, Phú Quốc

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 - 9 tr/tháng
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương chính thức
Hỗ trợ chỗ ở tại Phú Quốc
Tham gia BHXH đầy đủ khi vào chính thức
Thưởng lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 227/31 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm