Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Đại lộ New An Thới, Phú Quốc, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quản lý Showroom đèn, hướng dẫn khách tham quan sản phẩm trưng bày (nếu có)

Kiểm kê, đối chiếu lại số lượng hàng hóa tồn kho và hàng nhập từng đợt

Hỗ trợ giao nhận hồ sơ, giấy tờ từ văn phòng

Kết hợp với bộ phận kế toán công ty để thống kê tình hình công nợ, thu hồi công nợ và quản lý tiền hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 22 – 35 tuổi

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Kế toán và các ngành tương đương

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn.

Ưu tiên ứng viên từng quản lý showroom, quản lý kho.

Sử dụng tốt Word, Excel

Có định hướng làm lâu dài ở An Thới, Phú Quốc

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 - 9 tr/tháng

Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương chính thức

Hỗ trợ chỗ ở tại Phú Quốc

Tham gia BHXH đầy đủ khi vào chính thức

Thưởng lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin