Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24N7B Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Kiểm soát thu – chi: Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát các khoản thu chi hàng ngày của trung tâm, đảm bảo minh bạch và hợp lý.

Nhập liệu kế toán: Ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào hệ thống/ phần mềm kế toán.

Hoàn thiện và lưu trữ chứng từ: Thu thập, kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán, hóa đơn, phiếu thu chi,... theo đúng quy định.

Tính lương nhân viên: Thực hiện việc tính lương hàng tháng cho toàn bộ nhân sự, hỗ trợ các khoản liên quan như bảo hiểm, thuế TNCN,...

Thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan đến chuyên môn theo phân công của

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp/nội bộ, ưu tiên ứng viên từng làm tại trung tâm đào tạo, giáo dục, ngoại ngữ.

Có kiến thức chuyên sâu về kế toán nội bộ, tính lương, kiểm soát dòng tiền và học phí, hiểu rõ quy trình về hợp đồng – bảo hiểm.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tư duy hệ thống và có khả năng kiểm soát công việc tốt.

Sử dụng thành thạo Excel.

Có khả năng phối hợp và giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong trung tâm.

3. THỜI GIAN LÀM VIỆC: xoay ca linh hoạt 1 trong 2 ca: ( nghỉ trưa 1,5h )

Ca sáng: 8h- 17h30 / 9h - 18h30 (8 tiếng)

Đảm bảo làm việc đủ 6 ngày/tuần (trong đó nghỉ 1 ngày bất kỳ/tuần). Có thể đăng ký nghỉ dồn, đảm bảo đủ số công quy định/tháng

Làm việc 6 ngày/tuần

Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

4. THU NHẬP THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC (9-15M):

Lương cứng (8.000.000 - 12.000.000 đ) + thưởng + phụ cấp

5. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

HỖ TRỢ DẤU THỰC TẬP

Được cung cấp đầy đủ laptop, điện thoại, … thiết bị làm việc.

Phụ cấp ăn ca 30k/ngày, nếu làm ca tối.

Được chọn nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Thưởng hấp dẫn bao gồm:thưởng đạt hiệu suất công việc cao, thưởng tăng tốc theo tháng, năm.

Cơ hội được học tiếng Anh mỗi ngày

Lộ trình thăng tiến hấp dẫn

Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại, để xe free,...

Đóng BHXH, 12 phép năm … đầy đủ

Các sự kiện nội bộ: Hoạt động gắn kết, Sinh nhật nhân viên, Company Trip, Team Building, Sinh nhật công ty, Sharing Day hàng quý, Tiệc cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

