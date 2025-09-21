Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89A Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

Quản lý kho nguyên phụ liệu (NVL):

Tổ chức theo dõi nhập – xuất – tồn kho NVL, phụ liệu.

Kiểm soát phiếu nhập, phiếu xuất, đối chiếu với thủ kho và bộ phận mua hàng.

Kiểm kê định kỳ, phát hiện và xử lý chênh lệch tồn kho.

Theo dõi tồn kho tối thiểu, đề xuất mua hàng khi cần.

Kế toán phòng mẫu:

Theo dõi chi phí phát sinh cho phòng mẫu: NVL, phụ liệu, nhân công, gia công ngoài.

Quản lý xuất NVL cho từng mẫu, đối chiếu với định mức và thực tế sử dụng.

Tập hợp chi phí mẫu để tính giá thành mẫu, phục vụ quyết định sản xuất/hàng hóa.

Đối chiếu công nợ với thợ may mẫu, nhà cung cấp NVL mẫu/gia công.

Lập báo cáo chi phí mẫu theo tuần/tháng, phân tích chênh lệch so với kế hoạch.

Lập báo cáo tồn kho NVL và chi phí mẫu định kỳ.

Cung cấp số liệu cho kế toán trưởng, phòng kế hoạch, thiết kế và sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm, ưu tiên trong ngành may mặc/thời trang.

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán.

Am hiểu quy trình quản lý kho NVL và định mức may mẫu.

Cẩn thận, trung thực, kỹ năng tổ chức và phối hợp tốt.

Tại Hộ Kinh Doanh Bchou Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 – 13 triệu/tháng (tùy kinh nghiệm )

Thưởng KPI theo hiệu quả quản lý kho & chi phí mẫu.

Được đào tạo thêm về kế toán giá thành & kiểm soát chi phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Bchou

