Giới thiệu CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM là nhà nhập khẩu và bán buôn thực phẩm. Trải qua hơn 5 năm phát triển, hệ thống bán hàng của chúng tôi đã phủ sóng trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Hiện chúng tôi đang đại diện độc quyền cho thương hiệu NAMKWANG FOOD – nhà máy sản xuất rong biển tại Busan Hàn Quốc với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất rong biển.