Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

1 - 9 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM là nhà nhập khẩu và bán buôn thực phẩm. Trải qua hơn 5 năm phát triển, hệ thống bán hàng của chúng tôi đã phủ sóng trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Hiện chúng tôi đang đại diện độc quyền cho thương hiệu NAMKWANG FOOD – nhà máy sản xuất rong biển tại Busan Hàn Quốc với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất rong biển. CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM là nhà nhập khẩu và bán buôn thực phẩm. Trải qua hơn 5 năm phát triển, hệ thống bán hàng của chúng tôi đã phủ sóng trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Hiện chúng tôi đang đại diện độc quyền cho thương hiệu NAMKWANG FOOD – nhà máy sản xuất rong biển tại Busan Hàn Quốc với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất rong biển.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Hạn nộp: 19/11/2025

Hồ Chí Minh 12 - 16 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Hạn nộp: 19/10/2025

Hà Nội 9 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Hạn nộp: 19/10/2025

Kiên Giang 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Hạn nộp: 19/11/2025

Hồ Chí Minh 12 - 16 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Hạn nộp: 20/10/2025

Hồ Chí Minh 13 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Hạn nộp: 21/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Hộ Kinh Doanh Bchou

Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Hộ Kinh Doanh Bchou

Hạn nộp: 21/10/2025

Hà Nội 8 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 19, Khu Văn Phòng, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-namkwang-food-viet-nam-ntd162859
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 21 Triệu Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
18 - 21 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 55 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Orient Software Development Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Orient Software Development Corporation
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH BITCOVER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BITCOVER
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH DR. MARIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DR. MARIE
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ninja Van
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm