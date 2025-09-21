Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/11/2025
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 94 Đường D4 Khu dân Cư Trí Kiệt, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

• Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: mua hàng, bán hàng, thu – chi, công nợ, tài sản cố định, lương – thưởng, BHXH...
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận và phần hành kế toán.
• Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC...).
• Kê khai, nộp thuế (GTGT, TNDN, TNCN), báo cáo hóa đơn, chuẩn bị hồ sơ quyết toán, thanh tra.
• Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên; theo dõi tuổi nợ, nhắc nợ.
• Quản lý tài sản cố định: ghi tăng/giảm, tính khấu hao, kiểm kê định kỳ.
• Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán, hóa đơn (điện tử và giấy).
• Phối hợp làm việc với kiểm toán, ngân hàng, cơ quan chức năng khi phát sinh.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
• Ưu tiên độ tuổi 27 – 35, nhưng mở rộng cho ứng viên có kinh nghiệm phù hợp.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên từng làm tại công ty có hoạt động nhập khẩu.
• Am hiểu nghiệp vụ kế toán tổng hợp, bảo hiểm xã hội, chấm công – tính lương.
• Thành thạo Excel; ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo...).
• Tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
• Kỹ năng Excel tốt, biết sử dụng phần mềm kế toán là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 12 - 16 triệu đồng/tháng.
• Phụ cấp ăn trưa: 700.000 đồng/tháng.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13++ theo kết quả kinh doanh.
• Du lịch, khám sức khỏe định kỳ, các hoạt động nội bộ gắn kết.
• Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu Văn Phòng, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

