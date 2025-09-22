Giới thiệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại vải cán dán simili, phụ liệu ngành giày. Với nhiều năm kinh nghiệm, công ty chúng tôi đã và đang duy trì hệ thống sản xuất với các thiết bị máy móc tân tiến như máy mắc, máy hồ, máy dệt kiếm, máy dệt hơi, máy căng kim định hình, máy cuốn vải... Bên cạnh đó, Thiên Bảo còn gia công các loại vải theo yêu cầu của khách hàng như: nhuộm đen, tẩy trắng và định hình, hồ vải và bồi keo vải. Thiên Bảo được tổ chức vận hành bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành cùng với tập thể nhân viên và công nhân viên dày dặn kinh nghiệm và được đào tạo chuyên nghiệp. Chúng tôi đã và đang không ngừng phát triển để cung cấp các loại mặt hàng đa dạng với chất lượng tốt nhất đến Khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng đầu ra cũng như được kiểm định về các chỉ số an toàn không chứa các chất gây ung thư da, dị ứng da. Chính vì vậy, sản phẩm của chúng tôi được các công ty và thương hiệu lớn như Clarks, Sketcher, Timberland, New Balance... tin tưởng lựa chọn làm đối tác để cung ứng sản phẩm chủ lực để xuất khẩu các thị trường khó tính như Châu Âu. Khách hàng của Thiên Bảo đến từ các doanh nghiệp sản xuất da giày trong nước cũng như các Đối tác và Khách hàng từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan... Với phương châm “Luôn đặt uy tín lên hàng đầu”, Thiên Bảo tự hào vì đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường ngành dệt vải. Sản lượng của Thiên Bảo hiện tại đã đạt đến hàng chục triệu mét vải các loại hàng năm và chuyên cung cấp cho ngành giày với tỉ trọng xuất khẩu 80% và 20% khách hàng nội địa. Với sự lớn mạnh và ngày càng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh phụ liệu ngành giày, CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO luôn không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa, đẩy mạnh các sản phẩm hiện hữu cũng như nghiên cứu và cho ra các sản phẩm mới đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi mang đến chất lượng tốt nhất trên từng sản phẩm, từng dịch vụ cung cấp, khẳng định uy tín thương hiệu của Thiên Bảo trên thị trường nguyên phụ liệu ngành giày.