Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149 Võ Văn Bích, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, theo định hướng kế toán trưởng

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra đối chiếu số liệu với các đơn vị gia công về nhập – xuất – tồn kho.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Kiểm tra đối chiếu, hạch toán chi phí từng công đoạn sản xuất, chi phí gia công: Nguyên, phụ liệu ở các công đoạn sản xuất, gia công với định mức nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất cho từng loại thành phẩm, từng đơn vị gia công.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Tài Chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo.

Sử dụng máy vi tính, và các phần mềm có liên quan để phục vụ công việc thành thạo. (Ưu tiên ứng viên hiểu phần mềm Misa amis).

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (08h00 đến 17h00)

Thu nhập: 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ

Thưởng lễ, tết, cuối năm theo quy định của công ty

Tham gia đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin