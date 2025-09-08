Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2025
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Mức lương
26 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 26 - 30 Triệu

+ Tổ chức, điều hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán,
+ Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo đúng quy định,
+ Kiểm soát chi phí, doanh thu, dòng tiền và công nợ,
+ Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán,
+ Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết,
+ Hướng dẫn và đào tạo nhân sự kế toán cấp dưới,

Với Mức Lương 26 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan,
+ Có trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, và kế toán thuế,
+ Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến kế toán - tài chính - thuế,
+ Kỹ năng lãnh đạo, nhanh nhẹn và xử lý vấn đề tốt,
+ Chân thành, cẩn thận, chịu được áp lực công việc,

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản 25 triệu + thưởng 1,5-5 tr/ tháng,
+ Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm,
+ Đi du lịch trong nước 2 lần/năm,
+ Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

