Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu

Mức lương 26 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 26 - 30 Triệu

+ Tổ chức, điều hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán,

+ Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo đúng quy định,

+ Kiểm soát chi phí, doanh thu, dòng tiền và công nợ,

+ Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán,

+ Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết,

+ Hướng dẫn và đào tạo nhân sự kế toán cấp dưới,

Với Mức Lương 26 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan,

+ Có trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, và kế toán thuế,

+ Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến kế toán - tài chính - thuế,

+ Kỹ năng lãnh đạo, nhanh nhẹn và xử lý vấn đề tốt,

+ Chân thành, cẩn thận, chịu được áp lực công việc,

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản 25 triệu + thưởng 1,5-5 tr/ tháng,

+ Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm,

+ Đi du lịch trong nước 2 lần/năm,

+ Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

