Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam (ThinkGroup) được thành lập từ 2015 với quy mô trên 100 nhân sự. ThinkGroup hoạt động với sứ mệnh "Mang lại sự hạnh phúc cho mọi người". Chúng tôi hoạt động, phục vụ khách hàng vì sự hạnh phúc và tiện nghi của họ cũng như chính đội ngũ, con người ThinkGroup. Với giá trị cốt lõi: Chân thành, Linh hoạt, Chuyên môn chính là những từ khoá giúp ThinkGroup liên tục phát triển 150% - 200% sau mỗi năm. Chuỗi bán lẻ ThinkPro ThinkPro là hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ máy tính và phụ kiện được thành lập từ 2013. Chúng tôi luôn cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho Quý khách hàng. Hệ thống cửa hàng ThinkPro - Dạo Bước Công nghệ với 03 cửa hàng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. ThinkPro đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành đơn vị bán lẻ Sản phẩm số hàng đầu tại Việt Nam.

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Địa chỉ
Tòa nhà 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

