Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chung về công việc kiểm thử trong các dự án được phân công.

Xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết; kịch bản kiểm thử và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử, review kịch bản kiểm thử của các thành viên trong nhóm.

Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, xây dựng và quản lý hệ thống bug tracking, và báo cáo tiến độ kiểm thử.

Thực hiện phân tích và báo cáo kết quả kiểm thử, xác định các vấn đề và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm phần mềm đều đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng cao và yêu cầu của khách hàng.

Tổ chức các luồng kiểm thử của Dự án bao gồm: Kiểm thử chức năng (functional test/practice test), chuyển đổi dữ liệu, thử nghiệm phần mềm và hỗ trợ đưa hệ thống vào sử dụng.

Quản lý và đào tạo các thành viên trong nhóm kiểm thử, đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều hiểu rõ quy trình kiểm thử và tiêu chuẩn chất lượng. Hướng dẫn và định hướng chuyên môn cho các nhân sự của team.

Tham gia các công việc liên quan đến cải tiến năng suất chất lượng, quy trình kiểm thử. Nghiên cứu các công cụ, công nghệ mới áp dụng vào công việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất từ 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, trong đó có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Middle/ Senior Tester.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các domain Edtech, Ecommerce hoặc đã làm các sản phẩm omnichannel, viễn thông.

Có kinh nghiệm và kiến thức vững chắc về các phương pháp và quy trình kiểm thử phần mềm.

Nắm vững các phương pháp kiểm thử phần mềm như: Blackbox, Whitebox, Integration, System, Acceptance Testing, v.v...

Kỹ năng phân tích tài liệu, yêu cầu, báo cáo, viết tài liệu tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm cao, có khả năng xử lý tình huống tốt.

Có tư duy logic tốt, nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý nhóm, có khả năng định hướng và hỗ trợ các thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu chung.

Làm việc độc lập tốt.

Chịu được áp lực về mặt thời gian và sẵn sàng OT khi dự án cần.

Tư duy chủ động, sáng tạo, có đam mê cập nhật các xu hướng, công nghệ mới trong ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng thành tích xuất sắc theo quý.

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc (đánh giá hiệu suất công việc 2 lần/năm).

Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Tham gia các hoạt động Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, Year End Party, ...

Quà tặng, thưởng trong các dịp lễ lớn: Tết thiếu nhi, 2/9, Tết Dương Lịch, ...

Ưu đãi giảm giá khi sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin