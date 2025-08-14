Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
- Hà Nội: 53 Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Đảm bảo cung ứng kịp thời và đúng chất lượng nguồn nhân lực cho công ty thông qua việc xây dựng chiến lược thu hút nhân tài, triển khai hoạt động tuyển dụng hiệu quả và phát triển thương hiệu tuyển dụng
Triển khai tuyển dụng
Chuẩn hóa mô tả công việc, các định rõ chân dung ứng viên
Đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ qua nhiều nguồn: mạng xã hội, jobsite, networking cá nhân…
Thực hiện phỏng vấn sơ tuyển (qua điện thoại hoặc trực tiếp) và phối hợp với quản lý chuyên môn để tổ chức phỏng vấn chuyên sâu.
Đánh giá và đề xuất ứng viên phù hợp.
Thực hiện thủ tục onboarding ứng viên.
Quản lý dữ liệu & Báo cáo
Nhập đầy đủ và duy trì cơ sở dữ liệu ứng viên trên hệ thống tuyển dụng tự động
Theo dõi, phân tích hiệu quả từng kênh tuyển dụng, đề xuất cải tiến.
Báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng và đưa ra các giải pháp tôi ưu dựa trên dữ liệu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng
Chủ động và thành thạo trong việc tạo nguồn ứng viên.
Kỹ năng tốt trong việc phỏng vấn, đánh giá ứng viên
Kỹ năng tốt trong giao tiếp và thuyết phục
