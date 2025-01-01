Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

Hoàng Ngân TEC Là công ty trực thuộc công ty mẹ Bình Dương AEC, với trên 15 năm thành lập. Với cam kết không ngừng đổi mới và cung cấp những giải pháp hàng đầu, Bình Dương AEC đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực. Hoàng Ngân TEC là đại lý chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa INOVANCE tại Việt Nam. Thành viên tương lai của công ty sẽ được tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực tự động hóa và có cơ hội phát triển bản thân qua các chương trình đào tạo và mentorship.Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tận tâm, Hoàng Ngân TEC luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Hoàng Ngân TEC cam kết mang lại sự hài lòng cao nhất cho mỗi dự án và đối tác mà công ty hợp tác. Sứ mệnh của công ty không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà còn là xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững với khách hàng.