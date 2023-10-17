Giới thiệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Công ty luôn đánh giá cao mọi thành viên cũng như những đóng góp mà các nhân viên mang lại cho công ty. Với phương châm “chú trọng nhân lực - phát triển nhân tài” công ty có một chính sách đãi ngộ cạnh tranh dựa trên giá trị mà đội ngũ nhân viên tạo ra trên cơ sở hài hoà với lợi ích của nhà đầu tư và quy định của nhà nước Việt Nam.

Chế độ đãi ngộ này thể hiện sự tôn trọng của công ty với mỗi nhân viên, đảm bảo mức thu nhập phù hợp với công sức và sự đóng góp của mỗi nhân viên cho công ty để nhân viên có thể an tâm tập trung phát triển sự nghiệp tại công ty tiếp tục tạo ra và chia sẻ những giá trị mới