Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng KT, Tòa Greenpark, Dương Đình Nghệ, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Tham gia phát hành và quảng bá sản phẩm game mobile trên Google Play và App Store, với quy mô global
Trực tiếp lập kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến lược marketing thông qua các kênh quảng cáo: Facebook, Google, Unity, Mintegral, IronSource, Applovin, Tiktok… Theo dõi và đo lường hiệu quả của hoạt động marketing, thực hiện báo cáo theo tuần, tháng, quý, năm đã đề ra.
Phân tích nhu cầu người dùng, thị trường, xu hướng và phối hợp với đội Media để sáng tạo nội dung Marketing hấp dẫn, hiệu quả.
Research, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, đưa ra chiến lược phù hợp cho công ty.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trực tiếp chạy Performance Marketing (Facebook, Google Adwords, Unity, Mintergral,...), am hiểu sâu về công cụ, phân tích các chỉ số quảng cáo để tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.
- Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc với số liệu và khả năng sáng tạo, lên ý tưởng;
- Thành thạo việc sử dụng tool, lên camp, tối ưu camp.
- Có kỹ năng lập kế hoạch và follow kế hoạch
- Có kỹ năng phân tích data.
- Báo cáo, đưa ra đề xuất điều chỉnh với cấp trên.
- Nhanh nhạy trong việc xử lý số liệu, đưa ra điều chỉnh kịp thời với dự án trong nhiều tình huống.
- Đam mê, nhiệt huyết, trách nhiệm, có tinh thần và thái độ chuyên nghiệp trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng.
Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao.
Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện.
Mức lương cạnh tranh, điều chỉnh hàng năm.
Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, quà sinh nhật.
Bữa ăn trưa chất lượng và miễn phí tại nhà bếp công ty, hoa quả, đồ ăn uống luôn sẵn sàng tại nơi làm việc.
BHXH, BHYT, BHTN đóng sau thời gian 2 tháng thử việc.
Du lịch cùng công ty; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
CLB bóng bàn, bi lắc, câu lạc bộ bóng đá, ..
Thời gian làm việc: Full- time Thứ 2- Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 (KT), tòa Green Park Tower, Lô 33, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

