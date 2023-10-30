Giới thiệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM

Đi vào hoạt động từ năm 2014, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Dũng (Minh Dũng Group) là công ty có bề dày kinh nghiệm và đã khẳng định được vị thế là một doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối, sản xuất và kinh doanh các dòng sản phẩm máy giặt – máy sấy công nghiệp, hóa phẩm – mỹ phẩm, sơn nước... CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM là một trong các công ty thành viên của tập đoàn Minh Dũng, được thành lập từ năm 2017, vượt qua rất nhiều thách thức và không ngừng phát triển, đến nay, Công ty đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, trở thành thương hiệu được nhiều khách hàng tin dùng, đối tác tin tưởng. Công ty hiện sản xuất và cung cấp các dòng sản phẩm chính: - Nước giặt – xả Mori - Sản phẩm dành cho gia đình như nước rửa chén, lau sàn, tẩy bồn cầu, xịt kính, giấy vệ sinh,... - Sản phẩm xử lý vết bẩn đồ vải như tẩy mực áo màu, tẩy điểm, tẩy mực bút bi - Xử lý đồ da - Phụ kiện giặt là Đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo vẫn đang ngày ngày nỗ lực cống hiến thực hiện sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng những thương hiệu, sản phẩm chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Mori Việt Nam tự hào đạt nhiều giải thưởng danh giá cả trong và ngoài nước như Top 10 thương hiệu hóa chất phát triển châu Á, Top 50 Thương hiệu tin cậy, Sản phẩm chất lượng, Dịch vụ tận tâm 2022.