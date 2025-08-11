Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Cầm, Khu phố 2, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản phẩm: Nước giặt xả, hóa chất tẩy rửa thương hiệu Mori Vietnam;

Thiết lập, triển khai kế hoạch kinh doanh;

Phân tích, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh;

Quản lý, thúc đẩy năng lực nhân sự thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh;

Đánh giá, báo cáo định kỳ cho Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm quản lý nhóm kinh doanh;

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt;

Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, thiết lập báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (Lương vị trí + PC trách nhiệm + % doanh số phòng);

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết

Chính sách dành riêng cho cán bộ quản lý;

Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 ( từ thứ 2 – thứ 7);

Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ;

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển

