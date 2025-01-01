Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL hoạt động trong lình vực viễn thông chuyên cung cấp các cục phát sóng, sim data cho khách hàng Việt Nam đi nước ngoài và các khách hàng khác ở khắp nơi trên thế. Chúng tôi đã xây dựng nên chiến lược cho riêng mình, đó là đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và một công việc ổn định. Chúng tôi cũng áp dụng nhiều chế độ thu hút và gìn giữ người tài, đầu tư và phát triển đội ngũ nhân viên, đánh giá cao năng lực và đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty và có những phần thưởng xứng đáng cho họ.