Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: content SEO, Content viral, content quảng cáo. Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing. Phụ cấp công tác. Đóng BHXH, BHYT. Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster. Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo. Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders. Gói chính sách đào, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Chuyên môn kinh doanh:

Lên kế hoạch kinh doanh, điều hành hoạt động hàng ngày của team, theo dõi, giám sát các thành viên hoàn thành KPI, đánh giá hiệu quả công việc.

Điều phối data cho nhân sự nhằm thực hiện tư vấn các khoá học Seminar do trường Doanh nhân HBR tổ chức.

Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng...

Quản lý nhân sự cấp dưới:

Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh hoạt động có hiệu quả. Quy mô nhân sự quản lý từ 3-5 nhân sự.

Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới

Phối hợp với các phòng ban xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 đến 37 tuổi.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt mảng telesale & chăm sóc khách hàng, đào tạo đội nhóm trong ngành Giáo dục, sản phẩm Công nghệ, Giải pháp Doanh nghiệp,....

Ưu tiên ứng viên có thâm niên gắn bó với các doanh nghiệp trước đây(> 2 năm/Doanh nghiệp)

Quyết liệt, có tầm nhìn bao quát. Làm việc có đo lường và cải tiến không ngừng.

Sẵn sàng xông pha, chịu thương, chịu khó, chịu khó khăn bước đầu. Chịu được áp lực, thích thử thách.

Có khả năng điều hành, quản trị nhóm, lập kế hoạch, viết báo cáo, nắm bắt tâm lý con người. Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin