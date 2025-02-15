Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1.Thu nhập 30.000.000 - 70.000.000 vnđ/ tháng (thỏa thuận) 2. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và năng động; 3. Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và BHXH hiện hành; 4. Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc 5. Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp; 6. Được đi thăm quan du lịch hàng năm, dã ngoại...., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, nghiên cứu đánh giá phát triển thị trường mảng vật tư đóng gói (sản phẩm Xốp nổ, băng dính, màng co Pe, Túi niêm phong...vv);

2. Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có;

3. Lên kế hoạch kinh doanh, quản lý điều phối công việc cho nhân viên trong bộ phận;

4. Tham mưu cho Ban lãnh đạo chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh;

5. Huấn luyện, đào tạo đội ngũ Kinh doanh của công ty;

6. Thu thập và phân tích số liệu nhằm đánh giá xây dựng mục tiêu kinh doanh;

7. Báo cáo kết quả đạt được cho Ban lãnh đạo;

8. Thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ứng viên sinh năm từ 1985 - 1990, đam mê kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

2. Đã có kinh nghiệm trong những lĩnh vực kinh doanh sản xuất, thương mại các mặt hàng tiêu hao cung cấp cho các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp,...

3. Có kinh nghiệm tối thiếu 03 năm vị trí tương đương;

4. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

5. Có kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, giao việc cho nhân viên cấp dưới, làm việc dưới áp lực cao;

6. Sáng tạo trong công việc, có những tư duy ý tưởng đột phá.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

