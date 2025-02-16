Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty cổ phần xây dựng Megaspace
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Công tác Tài chính:
+ Lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm theo quy định của công ty; giám sát việc thực hiện công tác tài chính.
+ Đảm bảo về mặt tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
+ Chịu trách nhiệm công tác phân tích tài chính, đánh giá dòng tiền, phòng trừ rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
+ Chịu trách nhiệm vận hành công tác Tài chính, tiền vốn hiệu quả theo quy định pháp luật; Thiết lập hệ thống quy định quy trình tài chính và kiểm soát tài chính của công ty.
+ Lập các báo cáo tài chính hàng quý hàng năm theo quy định;
+ Tổng hợp báo cáo phân tích tài chính định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Điều hành và HĐQT công ty;
+ Chịu trách nhiệm làm các thủ tục tăng vốn Điều lệ, huy động vốn trên thị trường tài chính theo đúng quy định công ty đại chúng và quy định của Pháp luật;
2. Công tác Kế toán:
+ Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các kế toán viên trong bộ phận kế toán, Tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ trong phòng đảm bảo công tác kiểm tra, đối chiếu, giám sát thực hiện các nghĩa vụ tài chính được liên tục, không bỏ sót và đúng pháp luật. Hướng dẫn cho nhân viên mới các quy trình làm việc và các quy định công thức kế toán của công ty.
+ Đảm bảo được tính chính xác, kịp thời, hợp pháp trong các tài liệu, sổ sách kế toán, các giấy thanh toán, báo cáo tài chính, bảng kê, bảng cân đối kế toán, bảo hiểm, công nợ với ngân hàng, khách hàng cũng như chủ đầu tư.
+ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, theo dõi đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
+ Tiếp nhận hoặc yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đủ tài liệu, chứng từ, hóa đơn liên quan đến mọi khoản doanh thu, chi phí và hoạt động kinh doanh của Công ty.
+ Kiểm tra, giám sát các khoản thu - chi tài chính, nghĩa vụ nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán, pháp luật thuế.
+ Theo dõi, quản lý tài sản của công ty (theo dõi giá trị, tính khấu hao đối với TSCĐ và phân bổ chi phí hợp lý đối với công cụ dụng cụ...).
+ Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các biện pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của Công ty.
+ Chịu trách nhiệm với Bên đơn vị kiểm toán về các sổ sách tài liệu của doanh nghiệp
+ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
+ Là người thực hiện ký các thủ tục liên quan đến giao dịch với ngân hàng.
3. Nghiên cứu đề xuất, soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình của công ty và đồng thời giám sát thực hiện.
4. Tham mưu cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty đưa ra phương hướng, biện pháp đổi mới, cải tiến ngành Tài chính - Kế toán công ty phù hợp với hoạt động SXKD
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Kế toán.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm làm việc tại vị trí Trưởng Phòng TCKT, Kế toán trưởng tại các công ty trong lĩnh vực xây dựng.
- Am hiểu các quy định của Pháp luật liên quan đến tài chính kế toán hiện hành.
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng Office, các phần mềm kế toán có liên quan.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình; Khả năng giao tiếp và tạo dựng các mối quan hệ với các cơ quan chức năng.

Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 25-30 tr/tháng hoặc theo thỏa thuận căn cứ theo năng lực, kinh nghiệm.
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, ổn định lâu dài và phát triển sự nghiệp.
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng theo năm và theo kết quả công việc.
- Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức.
- Du lịch, nghỉ phép, phụ cấp theo chế độ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 04-LK2, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

