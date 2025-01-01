Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

1 - 9 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Dịch vụ khai báo thuế: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói. Dịch vụ quyết toán thuế năm. Dịch vụ làm lại sổ kế toán thuế. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên GPKD (Tên, người đại diện, địa chỉ, thành viên) Chuyển đổi loại hình công ty (Từ 1 thành viên sang 2 thành viên, 2 thành viên sang cổ phần,.....) Tạm ngừng kinh doanh Đổi địa chỉ công ty

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu

Hạn nộp: 30/10/2025

Khánh Hòa 5 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Địa chỉ
67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, Nha Trang, Khán Hòa

