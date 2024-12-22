Tuyển Kế toán trưởng Công ty cP Golden Sun làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kon Tum: Lô Biệt thự số 26 đường Nguyễn Du, Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum, Kon Plông, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý bộ phận kế toán

Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán

Giám sát hoạt động quyết toán

Lập báo cáo tài chính

Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho Khách sạn

Điều hành, đào tạo các kế toán viên

Các công việc khác theo phân công của Tổng quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính kế toán, kiểm toán, .... hoặc các lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành Khách sạn, du lịch;

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật

Kỹ năng tin học, giao tiếp tốt

Tại Công ty cP Golden Sun Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nhận việc, thăm thân theo chính sách Công ty

Hỗ trợ chỗ ở theo cấp bậc

Chế độ phúc lợi đầy đủ: hỗ trợ 1 bữa ăn trong ca làm việc; thưởng phí dịch vụ; thưởng doanh thu; BHXH; công đoàn; tháng 13 ...;

Cơ hội thăng tiến rộng mở;

Môi trường làm việc hướng tới sự chuyên nghiệp, cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cP Golden Sun

