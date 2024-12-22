Tuyển Kế toán trưởng Công ty cP Golden Sun làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cP Golden Sun
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Kon Tum: Lô Biệt thự số 26 đường Nguyễn Du, Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum, Kon Plông, Thành phố Kon Tum
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý bộ phận kế toán
Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán
Giám sát hoạt động quyết toán
Lập báo cáo tài chính
Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho Khách sạn
Điều hành, đào tạo các kế toán viên
Các công việc khác theo phân công của Tổng quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính kế toán, kiểm toán, .... hoặc các lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành Khách sạn, du lịch;
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật
Kỹ năng tin học, giao tiếp tốt
Tại Công ty cP Golden Sun Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nhận việc, thăm thân theo chính sách Công ty
Hỗ trợ chỗ ở theo cấp bậc
Chế độ phúc lợi đầy đủ: hỗ trợ 1 bữa ăn trong ca làm việc; thưởng phí dịch vụ; thưởng doanh thu; BHXH; công đoàn; tháng 13 ...;
Cơ hội thăng tiến rộng mở;
Môi trường làm việc hướng tới sự chuyên nghiệp, cao cấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cP Golden Sun
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
