Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AVIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AVIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH AVIC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Công ty TNHH AVIC Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa T608A, Đường Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh sản phẩm dịch vụ mảng viễn thông Cloud Sever, VPS
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu thông tin xác định nhu cầu khách hàng.
Gặp gỡ, giới thiệu và tư vấn các dịch vụ cho khách hàng (Cho thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ, VPS, Cloud sever,...)
Phối hợp với nhân viên kỹ thuật để xử lý công việc.
Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh.-Kinh doanh sản phẩm dịch vụ mảng viễn thông Cloud Sever, VPS
Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực Công nghệ thông tin; viễn thông. (VPS, Cloud sever)
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Khả năng giao tiếp lưu loát, xử lý tình huống & giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế.
Có khả năng đàm phán và quan hệ tốt khách hàng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực thực tế.
Thưởng sinh nhật, lễ Tết, và theo quy định của công ty;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh.
Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo Luật Lao động.
Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.
Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AVIC Việt Nam

Công ty TNHH AVIC Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Tòa T608A - Đường Tôn Quang Phiệt - P. Cổ Nhuế 1 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job271652
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế May Holiday
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Công nghệ Goldsun VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Công nghệ Goldsun VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH POWER LEAP TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH POWER LEAP TRAVEL
6.5 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ROWANTO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ROWANTO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH PHÁT HÀ NỘI
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT BẢN HOÀNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT BẢN HOÀNG TÂM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN AN LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN AN LẠC
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh Tạ Quang Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Hộ kinh doanh Tạ Quang Văn
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm