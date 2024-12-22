Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AVIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa T608A, Đường Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh sản phẩm dịch vụ mảng viễn thông Cloud Sever, VPS

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu thông tin xác định nhu cầu khách hàng.

Gặp gỡ, giới thiệu và tư vấn các dịch vụ cho khách hàng (Cho thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ, VPS, Cloud sever,...)

Phối hợp với nhân viên kỹ thuật để xử lý công việc.

Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực Công nghệ thông tin; viễn thông. (VPS, Cloud sever)

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Khả năng giao tiếp lưu loát, xử lý tình huống & giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế.

Có khả năng đàm phán và quan hệ tốt khách hàng.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực thực tế.

Thưởng sinh nhật, lễ Tết, và theo quy định của công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh.

Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo Luật Lao động.

Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam

