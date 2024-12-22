Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AVIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa T608A, Đường Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kinh doanh sản phẩm dịch vụ mảng viễn thông Cloud Sever, VPS
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu thông tin xác định nhu cầu khách hàng.
Gặp gỡ, giới thiệu và tư vấn các dịch vụ cho khách hàng (Cho thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ, VPS, Cloud sever,...)
Phối hợp với nhân viên kỹ thuật để xử lý công việc.
Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Khả năng giao tiếp lưu loát, xử lý tình huống & giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế.
Có khả năng đàm phán và quan hệ tốt khách hàng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng sinh nhật, lễ Tết, và theo quy định của công ty;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh.
Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo Luật Lao động.
Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.
Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AVIC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
