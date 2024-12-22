Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, phường Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Quản lý công văn đi đến, hồ sơ công ty
+ Đặt và cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục
+ Quản lý bếp ăn, điều xe công ty
+ Chuẩn bị phòng họp
+ Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ; sức khỏe tốt
+ Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Quản trị văn phòng/Kinh tế/Kế toán
+ Kinh nghiệm: có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
+ Kỹ năng: thành thạo excel, word
+ Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, cơ hội thăng tiến; được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
+ Tăng lương hàng năm và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h...)
+ Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch
+ Quà sinh nhật, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định
+ Thẻ thành viên của CJ được mua các sản phẩm của CJ giảm giá lên đến 40%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Đồng Văn 2 - Duy Tiên - Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

