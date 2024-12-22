Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, phường Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Quản lý công văn đi đến, hồ sơ công ty

+ Đặt và cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục

+ Quản lý bếp ăn, điều xe công ty

+ Chuẩn bị phòng họp

+ Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ; sức khỏe tốt

+ Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Quản trị văn phòng/Kinh tế/Kế toán

+ Kinh nghiệm: có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

+ Kỹ năng: thành thạo excel, word

+ Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, cơ hội thăng tiến; được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

+ Tăng lương hàng năm và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h...)

+ Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch

+ Quà sinh nhật, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định

+ Thẻ thành viên của CJ được mua các sản phẩm của CJ giảm giá lên đến 40%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin