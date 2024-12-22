Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, phường Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Quản lý công văn đi đến, hồ sơ công ty
+ Đặt và cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục
+ Quản lý bếp ăn, điều xe công ty
+ Chuẩn bị phòng họp
+ Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nữ; sức khỏe tốt
+ Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Quản trị văn phòng/Kinh tế/Kế toán
+ Kinh nghiệm: có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
+ Kỹ năng: thành thạo excel, word
+ Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, cơ hội thăng tiến; được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
+ Tăng lương hàng năm và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h...)
+ Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch
+ Quà sinh nhật, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định
+ Thẻ thành viên của CJ được mua các sản phẩm của CJ giảm giá lên đến 40%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
