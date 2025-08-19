Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phan Đình Phùng, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Sử dụng NodeJS và Typescript để thiết kế REST API và websocket trong hệ thống microservices

Xây dựng ứng dụng có hiệu năng cao, tốc độ phản hồi tốt và tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo an ninh bảo mật và các yêu cầu phi chức năng khác

Thiết kế và triển khai các tính năng theo yêu cầu nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu vận hành thực tế

Phối hợp theo dõi, kiểm tra và đánh giá hiệu năng, chất lượng ứng dụng vận hành thực tế, rà soát và phân tích sự cố, lỗi xảy ra

Phối hợp và nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, hiện đại

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương.

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS trở lên

Thành thạo Typescript

Hiểu biết tốt về OOP, design pattern, microservices, các mô hình phân tán

Hiểu biết về các giải pháp containerized: Docker, K8s, ...

Có kinh nghiệm làm việc với các framework: NestJS, NextJS, ReactJS, TailwindCSS và các framework JS khác trong xây dựng sản phẩm

Hiểu biết về các loại database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Cassandra, Redis ...

Có kinh nghiệm làm việc với các message queue: NATS, Kafka, RabbitMQ ...

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống lớn, CCU, hiệu năng lớn

Có kinh nghiệm thiết kế tính năng, kiến trúc sản phẩm

Hiểu biết và thành thạo các công cụ Git, Jira, Confluence, ...

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh,

Lương tháng 13

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop….

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Làm việc thứ 2 đến thứ 6, 2 thứ 7/tháng (9h đến 17h), nghỉ Chủ nhật

Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, …

Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

Làm việc với tác đối tác lớn

Review tăng lương định kỳ hàng năm (1 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin