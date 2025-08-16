Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

1000+ Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không định hướng 5 sao thuộc hệ sinh thái Sun Group, mang trong mình sứ mệnh kết nối đảo Ngọc Phú Quốc với thế giới qua những hành trình đậm chất nghỉ dưỡng – sang trọng, ấm áp và đầy cảm hứng. Tại Sun PhuQuoc Airways, mỗi ngày đi làm là một ngày bạn tiến gần hơn đến phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bạn bay cao không để rời khỏi mặt đất, mà để chạm tới lý tưởng. Bạn tỏa sáng không phải để hơn ai, mà để lan tỏa ánh sáng ấm áp, đồng hành cùng đội ngũ.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/09/2025

Kiên Giang Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

