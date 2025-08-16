Giới thiệu CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không định hướng 5 sao thuộc hệ sinh thái Sun Group, mang trong mình sứ mệnh kết nối đảo Ngọc Phú Quốc với thế giới qua những hành trình đậm chất nghỉ dưỡng – sang trọng, ấm áp và đầy cảm hứng. Tại Sun PhuQuoc Airways, mỗi ngày đi làm là một ngày bạn tiến gần hơn đến phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bạn bay cao không để rời khỏi mặt đất, mà để chạm tới lý tưởng. Bạn tỏa sáng không phải để hơn ai, mà để lan tỏa ánh sáng ấm áp, đồng hành cùng đội ngũ.