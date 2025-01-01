Giới thiệu CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Được thành lập vào năm 2022, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mr Rin là doanh nghiệp chuyên phân phối về thực phẩm đồ uống nhập khẩu như : Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật và Indo Nguồn nhân lực: là tài sản quý báu, Lãnh đạo Công ty ý thức sâu sắc và dầy công xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp nơi tạo đam mê và thành công cho nhân sự. Đội ngủ nhân viên trẻ nhiệt huyết yêu nghề. Tầm nhìn: Công ty Mr Rin luôn nổ lực không ngừng cho mục tiêu tiêu dùng và phát triển sản phẩm chính hãng đến tay người tiêu dùng. Thông qua tối ưu hóa dây chuyền nhập khẩu nhằm mang lại những sản phẩm chất lượng, mang đến giải pháp toàn diện về, uy tín về sản phẩm