Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 3 người
Kinh nghiệm 3 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 230A Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Theo dõi doanh thu chi phí báo cáo hàng tuần, hàng tháng

Kiểm tra đối chiếu công nợ, thu chi trên hệ thống hàng ngày

Lưu trữ các chứng từ theo quy định

Kiểm tra các hồ sơ ngân hàng, xác nhận công nợ cho khách hàng.

Xuất hóa đơn và các công việc khác theo phân công của KTT tại thời điểm phát sinh

Kiểm soát số dư hệ thống các tài khoản trên phần mềm kế toán, chốt số liệu các tháng để đảm bảo số liệu chính xác, khớp với chứng từ được hạch toán và ghi nhận kịp thời khóa sổ kế toán

Kiểm soát báo cáo kho, chi phí vận hành, cửa hàng.

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm tại công ty xuất nhập khẩu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Bán lẻ, FMCG,

Thành thạo Word, Excel

Chăm chỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, năng động & sáng tạo trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 12 triệu - 16 triệu

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (thứ 2 - thứ 7)

Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

