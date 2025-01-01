Giới thiệu Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (công ty PNJP) là công ty con độc lập của tổng công ty PNJ. Với sứ mệnh mang lại niềm kêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế, chất lương vượt trội, PNJP đã trang bị các hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại với công suất hơn 4 triệu sản phẩm mỗi năm. Và với việc phát triển càng càng lớn mạnh đó, nhà máy sản xuất nữ trang PNJP được bình chọn là một trong những nhà máy sản xuất nữ trang lớn nhất châu Á. Ngành nghề: Chế tác và kinh doanh trang sức Quy mô ty: Trên 1600 nhân viên