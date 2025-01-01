Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

banner-company

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

1000+ Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (công ty PNJP) là công ty con độc lập của tổng công ty PNJ. Với sứ mệnh mang lại niềm kêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế, chất lương vượt trội, PNJP đã trang bị các hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại với công suất hơn 4 triệu sản phẩm mỗi năm. Và với việc phát triển càng càng lớn mạnh đó, nhà máy sản xuất nữ trang PNJP được bình chọn là một trong những nhà máy sản xuất nữ trang lớn nhất châu Á. Ngành nghề: Chế tác và kinh doanh trang sức Quy mô ty: Trên 1600 nhân viên Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (công ty PNJP) là công ty con độc lập của tổng công ty PNJ. Với sứ mệnh mang lại niềm kêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế, chất lương vượt trội, PNJP đã trang bị các hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại với công suất hơn 4 triệu sản phẩm mỗi năm. Và với việc phát triển càng càng lớn mạnh đó, nhà máy sản xuất nữ trang PNJP được bình chọn là một trong những nhà máy sản xuất nữ trang lớn nhất châu Á. Ngành nghề: Chế tác và kinh doanh trang sức Quy mô ty: Trên 1600 nhân viên

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
số 23, đường số 14, phường 5, quận Gò Vấp, HCM

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-mtv-che-tac-va-kinh-doanh-trang-suc-pnj-ntd146756
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 0.5 - 1 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THI THIÊN
0.5 - 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HÙNG XƯƠNG
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Digital Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Content Marketing thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SEO & SEM
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Tới 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 5 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN PHÁT
5 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm