Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Ngày đăng tuyển: 10/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 354D Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh đa dạng các loại nguyên liệu sản xuất phân bón, phân bón, các sản phẩm dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp…
Phát triển và quản lý khách hàng: Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới (B2B), bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, nhà phân phối, chuỗi hệ thống đại lý,... Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại nhằm đảm bảo doanh số, giữ vững mối quan hệ lâu dài.
Hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh: Nắm bắt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kinh doanh từ Ban lãnh đạo; triển khai thành hành động cụ thể. Chủ động đề xuất phương án kinh doanh mới, bám sát tình hình thị trường và xu hướng tiêu dùng trong ngành nông nghiệp.
Hoạt động thị trường và hội thảo: Đi thực tế thị trường, khảo sát và thu thập thông tin về nhu cầu, cạnh tranh, xu hướng. Tham gia các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, hội chợ triển lãm, tư vấn kỹ thuật, khảo sát thị trường,… cùng khách hàng và nhà cung cấp.
Tư vấn sản phẩm và kỹ thuật: Tìm hiểu chuyên sâu về danh mục sản phẩm (hóa chất nông nghiệp, phân bón, chất kích thích sinh trưởng, v.v.) để giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng. Phối hợp với nhân viên kỹ thuật để tư vấn chi tiết về cách sử dụng, lợi ích và tính ưu việt của sản phẩm.
Lập kế hoạch & báo cáo: Xây dựng kế hoạch làm việc (tuần, tháng) và đặt mục tiêu doanh số cụ thể. Theo dõi, cập nhật tiến độ công việc, tình hình doanh thu; thường xuyên gửi báo cáo kết quả kinh doanh cho cấp trên.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học thuộc các nhóm ngành kinh tế, ngoại thương, xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành khác nhưng có đam mê với công việc sales trong ngành nông nghiệp. Có kiến thức về nông nghiệp như Thuốc BVTV, Phân bón, Trồng trọt, Nông học, Công nghệ sinh học,… là lợi thế. Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc hoặc đã từng làm thêm bất kỳ công việc nào khi học Đại học.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản hoặc khá.
Quyết đoán, chỉn chu, thích nghi tốt, giao tiếp tốt, hoạt bát, trung thực, làm việc có kế hoạch, có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sức chịu đựng và độ lì đòn cao.
Công việc dành cho bạn nào chịu áp lực tốt, nhẫn nại, có tinh thần cầu thị, chịu tìm tòi, học hỏi và phát triển, muốn được làm việc và học hỏi trong môi trường áp lực cao, chủ động, tự do

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận (Lương gross, tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm).
Thử việc 2 tháng (85% lương chính thức).
Thời gian làm việc: 7.5 tiếng/ngày từ Thứ 2 – Thứ 6
Xem xét thưởng theo quý dựa trên đánh giá KPI hoàn thành công việc và tình hình kinh doanh của Công ty.
Cung cấp laptop làm việc và sim điện thoại.
Xét tăng lương định kỳ theo quy định của Công ty.
Công ty sẽ đóng toàn bộ phí BHXH và BHYT, BHTN cho nhân viên.
Được xét du lịch theo chính sách của Công ty.
Khám sức khỏe định kỳ và cạo vôi răng 2 lần/năm (khi làm chính thức đủ 6 tháng) hoặc tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
Hỗ trợ chi phí thể dục thể thao.
Một số chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và phát triển bản thân.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 20, Block C Richmond City, số 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

