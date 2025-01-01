Giới thiệu Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Công ty Thương mại & Xuất nhập khẩu Viettel là một đơn vị thành viên của Tập Đoàn Viễn Thông Quân đội Viettel, ngành nghề kinh doanh chính: - Kinh doanh bán lẻ, phân phối điện thoại di động (Sở hữu trên 400 Siêu thị kinh doanh ĐT-DĐ trên toàn quốc). - Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. - Kinh doanh thiết bị công nghệ. - Kinh doanh dự án. - Nhà bảo hành thiết bị đầu cuối và điện thoại di động trên toàn quốc.