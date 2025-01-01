Danh sách Công ty >

Công ty Thương mại & Xuất nhập khẩu Viettel là một đơn vị thành viên của Tập Đoàn Viễn Thông Quân đội Viettel, ngành nghề kinh doanh chính: - Kinh doanh bán lẻ, phân phối điện thoại di động (Sở hữu trên 400 Siêu thị kinh doanh ĐT-DĐ trên toàn quốc). - Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. - Kinh doanh thiết bị công nghệ. - Kinh doanh dự án. - Nhà bảo hành thiết bị đầu cuối và điện thoại di động trên toàn quốc.

Địa chỉ

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
