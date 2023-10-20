Giới thiệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

ACFC - Thành viên thuộc tập đoàn Imex Pan Pacific Group (IPPG), là nhà phân phối và quản lý các thương hiệu thời trang quốc tế hàng đầu Việt Nam. Với hệ thống hơn 200 cửa hàng tại các trung tâm thành phố lớn trên toàn quốc, ACFC mang sứ mệnh đưa người Việt đến gần hơn với kinh đô thời trang hàng hiệu. Đến với ACFC, chúng tôi mang đến các dịch vụ mua sắm hàng hiệu chính hãng, đẳng cấp; kèm theo đó là các đặc quyền ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, khách hàng VIP với sự quy tụ của hơn 22 thương hiệu thời trang quốc tế.

Hình thành từ năm 2009, ACFC tự hào là nhà phân phối các thương hiệu thời trang quốc tế hàng đầu Việt Nam, mang người Việt đến gần hơn với thời trang hàng hiệu, đồng hành cùng IPP Group .

“Mang tinh hoa Thế giới đến Việt Nam”

ACFC định hướng mang đến làn gió mới cho những người yêu thời trang, thích cái đẹp và muốn lan tỏa đam mê thời trang đến với cộng đồng.

Các thương hiệu ACFC phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam như Nike, Mango, Levi's, Gap, Old Navy, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Mothercare, OVS, Banana Republic, Owndays, French Connection, Parfois, Fitflop, Dune, Cotton:On, Typo.