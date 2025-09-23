Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 23/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổ chức và vận hành cửa hàng hiệu quả, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số, tối ưu chi phí và duy trì hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp.
Nhiệm vụ chính:
Lập kế hoạch doanh thu, quản lý chi phí và theo dõi KPI hàng ngày/tuần/tháng.
Tuyển dụng, đào tạo, phân ca, đánh giá và động viên đội ngũ nhân viên.
Kiểm soát tồn kho, đặt hàng, giám sát trưng bày hàng hóa đúng tiêu chuẩn thương hiệu.
Đảm bảo dịch vụ khách hàng xuất sắc, xử lý khiếu nại và phản hồi kịp thời.
Thực hiện báo cáo doanh số, hàng hóa, nhân sự và tuân thủ quy định công ty cũng như pháp luật liên quan.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ thời trang.
Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng
Tốt nghiệp từ THPT trở lên. Độ tuổi dưới 35.
Tính cách năng động và cầu tiến.
Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết, 12 ngày phép năm, teambuilding.
Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

