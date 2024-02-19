Giới thiệu Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát

Công ty TNHH Thương Mại Hòa Phát là một Công ty thành viên của Tập đoàn Hòa Phát. Công ty hoạt động với nhiều lĩnh vực như: Chăn nuôi Bò Úc quy mô lớn; Cung cấp Bò Úc thương phẩm theo nhu cầu thị trường..... Hiện tại Công ty đang tiến hành xây dựng các cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài. Sản xuất ván ép từ tre, gỗ ........ Chăn nuôi Bò Úc quy mô lớn; Cung cấp Bò Úc thương phẩm theo nhu cầu thị trường..... Hiện tại Công ty đang tiến hành xây dựng các cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài. Sản xuất ván ép từ tre, gỗ ........ Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Để phục vụ nhu cầu nhân sự, Công ty TNHH Thương Mại Hòa Phát - Tập đoàn Hòa Phát đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho các vị trí sau: