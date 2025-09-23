Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
- Hồ Chí Minh: Lô 3, Tầng 5 Toà nhà Genpacific, Đường số 16, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu
Khai thác thông tin KH thông qua data công ty cung cấp kết hợp tìm kiếm thêm (có leader hỗ trợ)
Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu sản phầm và dịch vụ cho Khách hàng
Đàm phán, thương lượng, thực hiện các thủ tục ky kết hợp đồng với Khách hàng
Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với KH
Chăm sóc KH trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm
Cung cấp thông tin về nhu cầu, phản hồi của KH với bộ phận liên quan
Tham gia đóng góp thông tin, phát triển sản phẩm
Báo cáo công việc hàng ngày theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tại các vị trí nhân viên tư vấn, CSKH, Sale, Telesale là một lợi thế
Sử dụng tốt Tin học văn phòng.
Kỹ năng Quản lý thời gian tốt.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Giọng nói dễ nghe, tự tin
Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.
Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng lương tháng 13 (1-4% tổng doanh thu cả năm)
Thưởng gia hạn Host hàng năm 10%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI