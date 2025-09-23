Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 3, Tầng 5 Toà nhà Genpacific, Đường số 16, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

Khai thác thông tin KH thông qua data công ty cung cấp kết hợp tìm kiếm thêm (có leader hỗ trợ)

Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu sản phầm và dịch vụ cho Khách hàng

Đàm phán, thương lượng, thực hiện các thủ tục ky kết hợp đồng với Khách hàng

Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với KH

Chăm sóc KH trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm

Cung cấp thông tin về nhu cầu, phản hồi của KH với bộ phận liên quan

Tham gia đóng góp thông tin, phát triển sản phẩm

Báo cáo công việc hàng ngày theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên chuyên ngành về CNTT, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm tại các vị trí nhân viên tư vấn, CSKH, Sale, Telesale là một lợi thế

Sử dụng tốt Tin học văn phòng.

Kỹ năng Quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Giọng nói dễ nghe, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000 – 30.000.000 (lương cứng max 11tr + thưởng+hoa hồng max 35%)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng lương tháng 13 (1-4% tổng doanh thu cả năm)

Thưởng gia hạn Host hàng năm 10%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

