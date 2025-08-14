Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 - TT02 Ngõ 2 Hàm Nghi - Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, video call, chat

- Giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới

-Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ

-Giải quyết các khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

-Giải đáp thắc mắc, phản hồi nhanh chóng, chuyên nghiệp

-Báo cáo với Quản lý về công việc.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.

-Kiên nhẫn, bình tĩnh trong mọi tình huống.

-Kỹ năng giải quyết vấn đề, lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.

-Tin học văn phòng cơ bản, sử dụng được phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng.

-Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là một lợi thế (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

-Biết Tiếng Anh hoặc tiếng Trung cơ bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập : Lương cứng + Thưởng + Phụ cấp ca đêm (Từ 8- 17tr)

- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, cấp trên luôn lắng nghe và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho nhân viên.

-Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin