Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
Mức lương
8 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 32
- TT02 Ngõ 2 Hàm Nghi
- Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 17 Triệu
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, video call, chat
- Giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới
-Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ
-Giải quyết các khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
-Giải đáp thắc mắc, phản hồi nhanh chóng, chuyên nghiệp
-Báo cáo với Quản lý về công việc.
Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.
-Kiên nhẫn, bình tĩnh trong mọi tình huống.
-Kỹ năng giải quyết vấn đề, lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.
-Tin học văn phòng cơ bản, sử dụng được phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng.
-Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là một lợi thế (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
-Biết Tiếng Anh hoặc tiếng Trung cơ bản là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập : Lương cứng + Thưởng + Phụ cấp ca đêm (Từ 8- 17tr)
- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, cấp trên luôn lắng nghe và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho nhân viên.
-Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
