Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

banner-company

Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Unic là tổ hợp truyền thông, sáng tạo và xây dựng thương hiệu hàng đầu Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực về nghiên cứu thị trường, tư vấn chiến lược, marketing và truyền thông… Chúng tôi tự hào cung cấp cho các doanh nghiệp một giải pháp toàn diện để phát triển bền vững, bao gồm: • Xây dựng chiến lược và hình ảnh thương hiệu • Thiết kế và Sáng tạo • Tư vấn lập chiến lược & kế hoạch truyền thông. • Digital marketing Unic là tổ hợp truyền thông, sáng tạo và xây dựng thương hiệu hàng đầu Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực về nghiên cứu thị trường, tư vấn chiến lược, marketing và truyền thông… Chúng tôi tự hào cung cấp cho các doanh nghiệp một giải pháp toàn diện để phát triển bền vững, bao gồm: • Xây dựng chiến lược và hình ảnh thương hiệu • Thiết kế và Sáng tạo • Tư vấn lập chiến lược & kế hoạch truyền thông. • Digital marketing Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Hạn nộp: 03/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 4, tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-truyen-thong-unicomm-ntd144413
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH OPENGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH OPENGAME
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Delboel Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Delboel Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần NALATI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần NALATI Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD GSM
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Daehan Motors
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH 4M Thành Viên Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH 4M Thành Viên Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Freyssinet Viet Nam Co.Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Freyssinet Viet Nam Co.Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Trelleborg Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Trelleborg Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Concentrix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Concentrix
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm