Giới thiệu Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Unic là tổ hợp truyền thông, sáng tạo và xây dựng thương hiệu hàng đầu Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực về nghiên cứu thị trường, tư vấn chiến lược, marketing và truyền thông… Chúng tôi tự hào cung cấp cho các doanh nghiệp một giải pháp toàn diện để phát triển bền vững, bao gồm: • Xây dựng chiến lược và hình ảnh thương hiệu • Thiết kế và Sáng tạo • Tư vấn lập chiến lược & kế hoạch truyền thông. • Digital marketing