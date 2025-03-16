Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
- Hồ Chí Minh:
- Số 12, đường D2 Hoa Trà, Hiệp Thành City, Quận 12, TP. HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tài chính: Kểm soát chấm công, công nhân từng công trình so sánh với định mức báo cáo kết quả hàng tuần. Kiểm soát vật tư cung cấp từng công trình so sánh với định mức báo cáo được nghiệm thu và tồn kho từng đợt thanh toán trước khi cung cấp vật tư các đợt tiếp theo
Theo dõi công nợ: hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CTy, lập quyết toán mua hàng văn phòng
Mua hàng - Bán hàng: Kiểm soát việc tính giá thành sản phẩm. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng đơn hàng, từng cơ sở.
Quản lý các hợp đồng & biên bản nghiệm thu, Hợp đồng lao động....đồng lao động
Nghiệp vụ thuế: Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh. Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế. Kiểm toán và kiểm kê định kì. Tổ chức công viêc quyết toán thuế từng năm.
Lên kế hoạch tuyển nhân sự, kế hoạch cho thuê dụng cụ thiết bị của công ty
Giám sát các chức năng tài khoản phải trả và phải thu, đảm bảo xử lý hóa đơn và thanh toán kịp thời và chính xác.
Phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Đề xuất giải quyết cải tiến
Tổng Hợp và Lập Báo Cáo Tài Chính: Lập các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh. Đối chiếu số liệu, kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các số liệu kế toán.
Thực Hiện Kiểm Toán: Thực hiện kiểm tra chi tiết các tài khoản, nghiệp vụ kinh tế. Đánh giá tính hợp lý và hợp lệ của các báo cáo tài chính.
Báo cáo định kỳ ngày 01 hàng tháng
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên đã từng làm trong ngành xây dựng
Tối thiểu 02 năm
ưu tiên đã từng làm trong ngành xây dựng
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán.
Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu, báo cáo.
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra và giám sát thực hiện.
Tính cách: trung thực, cẩn thận, bảo mật thông tin
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí Thì Được Hưởng Những Gì
20.000.000 + Thưởng.
Thưởng 5tr/ 1 tháng, đúng công tác quản lý được giao
Thưởng theo kế hoạch định mức từng công trình
Quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN … theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
