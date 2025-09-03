Giới thiệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư AGIS – Nơi Khởi Đầu Cho Sự Nghiệp Thành Công Trong Ngành Bất Động Sản AGIS là công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện về bất động sản, từ cho thuê, chuyển nhượng, mua bán đến quản lý tài sản trong và ngoài nước. Chúng tôi phân phối đa dạng các sản phẩm bất động sản như đất nền, căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse tại các khu vực trung tâm và bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Thị trường quốc tế mà AGIS khai thác bao gồm Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ khách hàng các gói sản phẩm định cư nước ngoài. Tại AGIS, chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là nền tảng cho sự phát triển của công ty”. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và đầy năng lượng.