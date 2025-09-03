Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7/28 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định pháp luật

Huy động và quản lý sử dụng nguồn vốn

Quản lý doanh thu, chi phí và giá thành

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và thực hiện nghĩa vụ thuế

Quản lý tài sản và các hoạt động tài chính – kế toán khác

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 26 – 45 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên ngành Xây dựng/Bất động sản

Am hiểu luật kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp

Kinh nghiệm huy động và quản lý vốn, kiểm soát chi phí, lập báo cáo tài chính – quản trị

Kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt; sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: 25 – 30 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Thưởng hấp dẫn: Thưởng tháng 13, thưởng Lễ, Tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc

Chế độ đầy đủ: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định ngay khi ký hợp đồng

Cơ hội phát triển: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Đào tạo thường xuyên: Cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý

Hỗ trợ công tác phí, điện thoại (khi cần phục vụ công việc)

Xét tăng lương định kỳ hằng năm, ghi nhận xứng đáng mọi nỗ lực và đóng góp của bạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera

