Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 7/28 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định pháp luật
Huy động và quản lý sử dụng nguồn vốn
Quản lý doanh thu, chi phí và giá thành
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và thực hiện nghĩa vụ thuế
Quản lý tài sản và các hoạt động tài chính – kế toán khác
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 26 – 45 tuổi
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên ngành Xây dựng/Bất động sản
Am hiểu luật kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp
Kinh nghiệm huy động và quản lý vốn, kiểm soát chi phí, lập báo cáo tài chính – quản trị
Kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt; sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
Ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: 25 – 30 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
